Quatros crianças morreram depois de telhado desabar sobre elas em Buenos Aires

A estrutura da habitação não aguentou com as cinco toneladas de entulho que o namorado da mãe das crianças tinha armazenado no telhado.





Quatro irmãos morreram na noite de domingo depois da casa em que viviam ter desabado sobre eles na cidade de El Jagüel.

A estrutura da habitação não aguentou com as cinco toneladas de entulho que o namorado da mãe das crianças tinha armazenado no telhado. Um quinto irmão, que não estava com eles, foi quem acionou a polícia e o corpo de bombeiros para que fossem socorridos.

“Por volta das 23h10 (hora local) recebemos a chamada para a central do quartel, onde quatro tripulantes foram deslocados”, relatou à estação de televisão argentina TN o oficial principal do corpo de bombeiros de Esteban Echeverría, Matías Lamilla.

“Uma das crianças de 4 anos apresentou sinais vitais, que foi a primeira a ser constatada, e foi levada pelos bombeiros numa viatura para o hospital, mas faleceu a caminho do hospital”, acrescentou.

As vítimas são Santino Hardoy, de 10 anos, Lorenzo del Río, de seis, e os gémeos de quatro anos, Benicio e Noah Nisi.

O namorado da mãe, Daniel López, de 51 anos, foi detido e indentificado como um construtor civil que estava responsável pelas obras. É agora suspeito de homicídio por negligência.