Homem detido com mais de 250 doses de ecstasy e haxixe em Lisboa

Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na passada terça-feira, por suspeitas de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PSP revela que foram encontradas com o suspeito "230 doses de ecstasy, 26 doses de haxixe e 55 euros em quantia monetária".

O suspeito já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de prática. Já foi presente a tribunal para o primeiro interrogatório judicial, para ficar a conhecer as medidas de coação.

"Esta detenção surge enquadrada numa forte estratégia de policiamento preventivo e estrategicamente orientado para locais onde existe maior probabilidade de determinados fenómenos criminais terem lugar, sendo o tráfico de estupefaciente uma prioridade no cômputo dos crimes com impacto no sentimento de segurança", refere a nota da PSP.