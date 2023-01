Orca de 6 metros morre após dar à costa na Flórida | Vídeo

Uma orca morreu, na quarta-feira à tarde, na costa atlântica do estado norte-americano da Flórida, depois de ter dado à costa.

As autoridades locais, citadas pela imprensa internacional, avançaram que o animal, que tem cerca de 6,4 metros de comprimento, não resistiu por depois de arrojar, pedindo à população para evitar a praia.

Várias entidades locais estão a trabalhar para remover a carcaça, e será efetuada uma investigação.

Deputies are on scene south of Jungle Hut Park in Palm Coast after a 21-foot orca whale beached itself this morning. It has since lost its life. @SeaWorld and @MyFWC are also assisting with its necropsy and removal. Please avoid the area at this time.#FlaglerCounty #FCSO pic.twitter.com/HcDx0ns225