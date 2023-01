Jovem dispara três vezes contra namorada que acabou relação

"Aos 14 anos, vai ter de viver a ver apenas por um olho e com as balas no pescoço e cabeça", referiu a família, numa publicação na página de crowdfunding para angariar dinheiro para os cuidados de saúde da adolescente, citada pela imprensa internacional.





Um jovem, de 14 anos, baleou, no domingo, três vezes a cabeça da namorada após esta ter colocado um ponto final na relação, no estado norte-americano de Wisconsin. A jovem, da mesma idade, deverá sobreviver, estando com ferimentos graves.

Elia Olson foi, na terça-feira, julgado como adulto por tentativa de homicídio e posse de arma perigosa, correndo o risco de apanhar 60 anos na prisão. O incidente aconteceu quando o ex-casal estava a dar um passeio e Jazlene disse a Elia que queria terminar a relação.

O rapaz apontou-lhe um revólver branco à cabeça, disparando a primeira vez. “Tens de morrer”, disse o adolescente, disparando mais duas vezes antes de fugir do local. Jazlene conseguiu fugir e chamar a atenção de um condutor que passava perto do local. Foi transportada para o hospital e submetida a cirurgia de grande dimensão.

"Aos 14 anos, vai ter de viver a ver apenas por um olho e com as balas no pescoço e cabeça", referiu a família, numa publicação na página de crowdfunding para angariar dinheiro para os cuidados de saúde da adolescente, citada pela imprensa internacional.