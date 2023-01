Rússia vai reforçar exército para 1,5 milhões de pessoas, diz Ucrânia

A Rússia planeia aumentar o seu exército para 1,5 milhões de efetivos, criando 20 novas divisões. A notícia é avançada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

Em conferência de imprensa, o Brigadeiro-General Olenksi Hromov, Vice-chefe do Departamento Principal de Operações do Estado-Maior, disse que a atualização bélica dos tropas russas tem como objetivo continuar a guerra na Ucrânia.

"Para implementar os seus planos de invasão, o comando russo anunciou medidas em larga escala para reformar as forças armadas, em particular, aumentando o seu número total para 1,5 milhões de pessoas e formando pelo menos 20 novas divisões. Esses planos ilustram a vontade do Kremlin de avançar num confronto de longo prazo, com preparativos para hostilidades em larga escala", disse o responsável.