Chuva e massa de ar frio de regresso a Portugal Continental

Depois de uns dias de sol, o mau tempo regressa com chuva já esta sexta-feira nas regiões Norte e Centro do país, mas vai alastrar-se para todo o território de Portugal Continental no domingo e na segunda-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

É esperada também uma descida das temperaturas e queda de neve nas terras altas.

Depois da chuva, será a vez da massa de ar frio atingir Portugal Continental, que vai provocar uma descida acentuada das temperaturas mínimas a máximas nos dias 18 e 19 de janeiro.

Alerta também para as regiões Norte e Centro, que podem ter temperaturas abaixo de zero nesse período.