Funcionários de Boris Johson terão tido relações durante festa realizada no confinamento

Membros da equipa do antigo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, terão tido relações sexuais durante uma festa realizada no n.º 10 de Downing Street quando o país se encontrava em confinamento na sequência da covid-19.

Os envolvimentos aconteceram no dia 16 de abril de 2021, na véspera do funeral e durante o luto nacional pela morte do Duque de Edimburgo, o príncipe Filipe, de acordo com o The Times.

Dois casais foram vistos, por testemunhas, estando mais “íntimos” durante a festa. Um deles foi visto a entrar num escritório “com as luzes apagadas”. O outro foi observado a “apalpar-se um ao outro” numa cozinha, antes de se deslocarem para um escritório, do qual, depois, saíram “nervosos”.

Recorde-se que o caso Partygate, divulgado em finais de 2021, levou à demissão de Boris Johnson do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, em setembro de 2022.

O responsável esteve em várias festas realizadas no n.º10 de Downing Street, violando as regras impostas para conter a covid-19.