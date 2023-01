Apreendidas 54 armas e 2176 munições em Valença e Monção

O Comando Territorial de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença, apreendeu na passada quarta-feira 54 armas de fogo e 2.176 munições de diversos calibres, no âmbito de uma investigação por tráfico e mediação de armas. Dois homens, de 45 e 55 anos, foram detidos nesta operação nos concelhos de Valença e Monção.

Os suspeitos, detidos por posse ilegal de armas, foram identificados no âmbito de uma investigação por tráfico e mediação de armas, detenção de armas proibidas, fraude fiscal e burla qualificada, realizada pela Guarda Nacional Republicana.

“Os militares da Guarda realizaram diversas diligências de investigação que permitiram identificar os suspeitos e culminaram na realização de duas buscas, uma em estabelecimento comercial e uma em veículo”, diz a autoridade.

Para além das armas, foram ainda apreendidas munições, três telemóveis e um quilo de pólvora.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Monção.