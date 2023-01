13 de janeiro 2023 às 10:07

Vetting: Costa ensaia vitimização

O mecanismo proposto por Costa, afinal, não passa de um questionário aos putativos governantes. E os casos continuam a suceder-se no Governo e no PS. O PM lembra as anotações do professor Marcelo à Constituição. E o PSD também vê um dos vices da sua bancada, muito próximo de Montenegro, envolvido na ‘Operação Vórtex’.