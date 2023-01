IVA até novembro supera previsto para 2022

O Governo arrecadou quase 19,6 mil milhões de euros em IVA nos primeiros 11 meses do ano, um valor muito superior aos 16,4 mil milhões de euros conseguidos em igual período do ano passado. Neste período, «destacou-se o acréscimo da receita do IVA em 3.188,4 milhões de euros (+19,5%)», lê-se na síntese de Execução Orçamental do passado mês de novembro. Quer isto dizer que, até ao penúltimo mês do ano, o Governo já arrecadou mais do que esperava para todo o ano de 2022 – 19,546 milhões de euros. Isto significa que toda a receita que será arrecada no mês de dezembro não consta nas contas previstas pelo Executivo, podendo ser vista como um excedente. No mês de novembro, de acordo com os dados da DGO, há destaque ainda para as evoluções positivas em todos os impostos, exceto no ISP, onde se verificou uma diminuição em 438,7 milhões de euros (-14,2%). Subiram ainda as receitas através do Imposto do Selo em 111,8 milhões de euros (+6,9%) e do IABA em 57,7 milhões de euros (+24,9%), face ao período homólogo.

Em 2023, o Governo estima arrecadar 53 637 milhões de euros em impostos, mais 811 milhões face à estimativa de receita fiscal para 2022.