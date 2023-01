Morreu a mulher mais velha de Portugal

Morreu na quinta-feira, aos 112 anos, a mulher mais velha de Portugal.

Isabel Gomes Sarmento, residente em Moimenta da Beira, Viseu, tinha celebrado o seu 112º aniversário no passado dia 27 de dezembro, acompanhada de um cálice de vinho do Porto.

A notícia foi avançada pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, através de um comunicado na rede social Facebook, onde é realçado que, durante os últimos seis meses de vida, Isabel foi, de acordo com a Wikipédia, a mulher mais velha de Portugal.

O funeral realizar-se-á esta sexta-feira, pelas 15h00, no cemitério de Vila de Rua.

A idosa, nascida no Brasil e filha de emigrantes, estava internada desde segunda-feira no Hospital de Amarante devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), tendo aí acabado por morrer.

Isabel nasceu em 1910 e vivia em Moimenta daa Beira desde os nove anos.

No seu último aniversário, o município referiu que "aprendeu a costurar, a fazer croché, as lides domésticas, gostava de dançar, de conversar, tinha bom coração, porém, ninguém a torcia" e que, "no leva e traz do quotidiano conheceu o homem da sua vida: António Gomes Cardia", alfaiate de profissão, do qual teve cinco filhos - quatro raparigas e um rapaz.