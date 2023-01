Barcos que ligam Barreiro e Lisboa com limitações até 10 de fevereiro

Um barco de passageiros da Soflusa, que liga Lisboa e a margem sul do rio Tejo, colidiu na noite de 04 de janeiro com uma lancha da Polícia Marítima.





As ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa vão ter alguns constrangimentos nos dias úteis até 10 de fevereiro, informou a Transtejo/Soflusa, noticia a agência Lusa.

Num comunicado, a empresa informa que as limitações se devem à limitação da frota devido ao abalroamento sofrido pelo navio Gil Vicente em 04 de janeiro.

Acrescenta ainda que "não é possível garantir a realização de todas as carreiras previstas aos 'dias úteis'".

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), a lancha da Polícia Marítima estava a realizar uma missão de rotina no Mar da Palha, no estuário do rio Tejo.

Na sequência do acidente foi aberto um inquérito ao sinistro marítimo para apurar as causas do acidente.