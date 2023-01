Furto de quase 800 quilos de azeitona faz 12 detidos

Foram apreendidos 785 quilos de azeitona, 625 euros em dinheiro, cinco veículos e vários materiais para a colheita e recolha de azeitona do solo.





O Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Beja, deteve oito homens e quatro mulheres com idades entre os 18 e 55 anos, por furto de azeitona, em Ferreira do Alentejo, Beja.

Foram apreendidos 785 quilos de azeitona, 625 euros em dinheiro, cinco veículos e vários materiais para a colheita e recolha de azeitona do solo.

Esta operação surgiu no âmbito de patrulhamento a explorações agrícolas, explica a GNR em comunicado, "os militares da Guarda verificaram os suspeitos no momento em que estavam a colher a azeitona sem autorização do proprietário, motivo que levou às suas detenções em flagrante".

Os doze detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo. Um homem de 35 anos também foi constituído arguido por suspeitas de crime de recetação.