Aberta investigação após denúncia de que 20 doentes "morreram ou ficaram mutilados" no Amadora-Sintra

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) anunciou, esta sexta-feira, a abertura de uma investigação sobre os casos denunciados de alegada má prática clínica no Hospital Fernando Fonseca (HFF), conhecido como Hospital Amadora-Sintra.

"A ERS, após ter tomado conhecimento das notícias difundidas, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, em meios de comunicação social, decidiu proceder à abertura de processo administrativo para investigação dos factos alegadamente ocorridos no serviço de cirurgia geral do Hospital Amadora-Sintra", adiantou, à agência Lusa, fonte oficial do regulador.

Recorde-se que o Expresso noticiou hoje que mais de 20 doentes operados naquele hospital "morreram ou ficaram mutilados", alegadamente por más práticas médicas.

A diretora clínica daquela unidade de saúde, Ana Valverde, garantiu que as averiguações "serão levadas às últimas consequências" e que "se houve erro, não será ignorado".

Numa mensagem em vídeo, Ana Valverde confirmou também que tinham recebido uma exposição escrita do ex-diretor do serviço de cirurgia, alegando más práticas clínicas relativamente aos colegas de cirurgia geral.

"Esta denúncia foi encarada com a correspondente responsabilidade e seriedade. De imediato foram desenvolvidas diligências e instaurado um processo de inquérito para apurar a verdade dos factos e as responsabilidades", afirmou.