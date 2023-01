PSP recupera mochila com cinco mil euros esquecida em táxi

A PSP conseguiu recuperar uma mochila com mais de cinco mil euros em dinheiro, que tinha sido esquecida num táxi apanhado no Aeroporto de Lisboa.

A situação ocorreu na quarta-feira e o passageiro só se apercebeu que se tinha esquecido da mochila no táxi quando chegou a casa, segundo o Jornal de Notícias.

Tentou contactar o condutor, mas como não conseguiu denunciou o caso à PSP do aeroporto, que, entretanto, localizou o taxista que confirmou ter na sua posse a mochila.

O condutor disse ainda que ainda não tinha devolvido a mochila porque não tinha tido oportunidade.

Entre outros artigos, segundo o mesmo jornal, a mochila continha 5.050 euros em notas.

Não foi apresentado qualquer procedimento criminal contra o condutor.

Na sequência do caso, a PSP deixou o conselho: "garanta sempre que viu o habitáculo do veículo onde circulou, assegurando-se que nada ficou esquecido no seu interior".