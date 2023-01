Pelo menos 67 pessoas morreram após queda de avião no Nepal

De acordo com um alto funcionário administrativo no distrito de Kaski, citado pela agência Associated Press (AP), as equipas de resgate estão a vasculhar o local do acidente e é esperado que encontrem mais corpos.





A queda de um avião que se despenhou este domingo, com 72 pessoas a abordo, em Pokhara, Nepal, matou pelo menos 67 pessoas.

De acordo com um alto funcionário administrativo no distrito de Kaski, citado pela agência Associated Press (AP), as equipas de resgate estão a vasculhar o local do acidente e é esperado que encontrem mais corpos.

Por outro lado, Rudra Thapa, vice-inspetor da Polícia nepalesa, em declarações à imprensa local, afirma que as autoridades recuperaram pelo menos 25 corpos. A aeronave transportava 68 passageiros e quatro tripulantes.

O avião partira da capital, Katmandu, com destino a Pokhara.

Ainda não são conhecidas as causas para a queda do avião.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE — BNO News (@BNONews) January 15, 2023