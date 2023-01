Ambulância roubada durante serviço

Uma ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários de Camarate foi, este domingo, furtada quando os operacionais estavam a prestar apoio a um doente na região de Loures.

"Esta manhã, por volta das 6h30, a ambulância de socorro dos Bombeiros Voluntários de Camarate foi furtada enquanto prestava socorro a uma vítima de doença súbita na Rua Cidade de Luanda no Bairro de Angola, Camarate", diz um comunicado assinado pelo comandante da corporação, Luís Martins, enviado às redações.

O responsável adianta que “foi apresentada queixa na esquadra da Polícia de Segurança Pública" que deverá "tomar as devidas diligências no sentido de localizar o veículo bem como o autor do roubo".

A viatura acabou por ser encontrada "por volta das 8h30 em Lisboa, na freguesia de Santa Clara".

"O veículo estava abandonado na faixa de rodagem com luzes de emergência ligadas e portas abertas, felizmente sem qualquer tipo de dano", lê-se ainda.