Miss EUA é a nova Miss Universo

R´Bonney Gabriel, dos EUA, é a vencedora do concurso Miss Universo 2022, a cerimónia anual realizou-se em Nova Orleães e foi exibida no Roku Channel.

A nova rainha da beleza, uma estilista de 28 anos, é a principal instrutora de costura da Magpies & Peacocks, uma casa de design sem fins lucrativos com sede em Houston que se dedica a usar "a moda como uma força para o bem" por meio da sustentabilidade e do impacto na comunidade.

Foi a primeira filipino-americana a vencer o Miss EUA e sua missão é a de "que mulheres e meninas se vejam nela e se sintam inspiradas a conquistar seus objetivos assumindo quem são".

Mais de 80 mulheres competiram pelo título de Miss Universo 2022. A segunda colocada foi Amanda Dudamel, da Venezuela, enquanto que a terceira posição foi ocupada por Andreina Martinez Founier, da República Dominicana.

As vencedoras foram escolhidas entre um grupo de 16 semifinalistas, que incluiu a Miss Portugal, Telma Madeira, natural da Póvoa de Varzim.

R'Bonney sucede à indiana Harnaaz Sandhu, a vencedora do ano passado, e à Miss Universo 2020, Andrea Meza, do México.

A personalidade de televisão Jeannie Mai e a modelo Olivia Culpo — Miss Universo 2012 — co-apresentaram o concurso de 2022, transmitido pelo Roku Channel. Antes de se conhecer a vencedora , as candidatas exibiram looks coloridos e formais, nas provas de vestido de noite e de fato de banho, também desfilaram com trajes nacionais.