Chicago West comemora cinco anos com festa épica da Hello Kitty

Kim Kardashian assinalou o quinto aniversário da filha Chicago West com a festa perfeita.

A fundadora da SKIMS, também mãe de North West , 9, Saint West , 7, e Psalm West , 3, marcou o dia especial da filha mais nova com uma celebração temática da Hello-Kitty.

Como é possível ver-se num vídeo publicado, no dia 15 de janeiro, no TikTok de Kim, a festa estava completamente decorada com artigos relacionados com a Hello Kitty, incluindo sinais da gata com um colar que dizia "Chi" e balões cor de rosa.

A celebração também contou com uma banca de fazer slime, uma mesa para decorar a sua própria cerâmica da Hello Kitty, um stand de pintura facial e um escorrega que levava a uma piscina de bolinhas cor de rosa.

Para a ocasião, a irmã mais velha North vestiu um top azul com penas. Já Chicago usou um conjunto cor de rosa que tinha a Hello Kitty desenhada em pedras preciosas.