Morreu a atriz italiana Gina Lollobrigida, aos 95 anos.

A informação foi divulgada, esta segunda-feira, pela agência de notícias italiana ANSA.

Lollobrigida foi uma das atrizes mais importantes de sua geração, depois de alcançar a fama internacional nos anos 50.

Era um sex symbol, sendo apelidada de a "mulher mais linda do mundo", não tivesse a atriz interpretado o papel de Lina Cavalieri no filme com o mesmo nome​.