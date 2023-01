Shakira e Piqué em guerra

Shakira e Piqué continuam a dar que falar sete meses depois do fim turbulento do casamento. A nova polémica é por causa da nova música da cantora, que já conta com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube.

O tema aborda o fim da relação e está a ser interpretada pelos fãs como uma indireta a Piqué. A música possui versos ácidos, como: "Para ti já não regresso nem que chores ou supliques. Entendi que não tenho culpa que te critiquem, eu só faço música", "Desejo que fiques bem com minha suposta substituta".

A cantora acrescentou ainda “trocaste um Ferrari por um Twingo, trocaste um Rolex por um Casio", usando as marcas para fazer uma comparação.

O verso gerou uma resposta de Piqué que anunciou uma parceria com a Casio para o torneio de futebol de sete que está a organizar.

E como se não bastasse a pareceria com a Casio, o ex-jogador chegou a um evento da Kings League ao volante de um Renault Twingo, mais uma alfinetada à ex-mulher.

Recorde-se que o ex-jogador namora com Clara Chia, de 22 anos, e há relatos de que a relaçáo terá começado antes do casamento com Shakira ter chegado ao fim