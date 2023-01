Brasil denuncia ação de agentes policiais nos ataques

Ricardo Cappelli, responsável pela segurança de Brasília após os ataques registados na capital brasileira em 8 de janeiro, disse, no domingo, que as forças de segurança tiveram que lidar com profissionais entre os seguidores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

"Eles enfrentaram profissionais entre os manifestantes. Pessoas treinadas e preparadas. Pessoas que tinham noções de tática de choque, pessoas que tinham equipamento próprio para devolver granadas e pessoas que quase mataram um policial", afirmou Cappelli, numa entrevista ao programa de televisão Fantástico.

O responsável disse ainda que 44 polícias ficaram feridos nos ataques levados a cabo por bolsonaristas à sede dos três poderes, em Brasília, além de que houve agentes que poderão ter facilitado as invasões.

"A noite do dia 8 ainda não acabou. (...) Essa noite ainda tem muitas coisas pela frente, muita história por trás, muita investigação e vamos levar até o fim", destacou Cappelli.

A Polícia Federal lançou, esta segunda-feira, mais uma operação no Rio de Janeiro para prender várias pessoas suspeitas de terem feito parte dos ataques.