Cristiano Ronaldo é capitão na estreia frente a Messi

Cristiano Ronaldo, poderá se estrear como capitão da equipa combinada entre o Al Nassr e o Al Hilal, denominada como Riyadh ST, no jogo particular com o Paris Saint Gemain (PSG) no dia 19 de janeiro em Riade.

Turki Al-Sheikh, dono do Almería e responsável pelas atividades culturais na Arábia Saudita, deu a Ronaldo uma braçadeira e uma camisola do jogo.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

O jogo será de estreia em solo saudita para CR7 e marcará o reencontro com o astro argentino Lionel Messi.

O PSG vai para Doha no dia 17 e depois seguirá para a Arábia Saudita. Este jogo deveria ter acontecido há um ano e faz parte da festival Season Riade.

Cristiano Ronaldo vai realizar o primeiro jogo oficial no campeonato saudita no dia 22 frente ao Al Ettifaq para a 14.ª jornada do campeonato.