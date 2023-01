Já há datas para os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira as datas e horários da sexta eliminatória da Taça de Portugal, que começa com o Famalicão-BSAD no dia 8 de fevereiro às 18h45.

No mesmo dia, o FC Porto desloca-se a casa do Académico de Viseu, da II Liga, num jogo marcado para as 20h45. As duas equipas também se vão defrontar na “final four” da Taça da Liga.

Já o jogo Sporting de Braga-Benfica será no dia 9 de fevereiro às 20h30, depois do Casa Pia receber o Nacional, do segundo escalão, pelas 18h30.