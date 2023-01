Oito feridos em tiroteio nos EUA no Dia de Martin Luther King Jr

O Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie confirmou na segunda-feira que todas as vítimas do tiroteio no início da noite em Fort Pierce eram adultos.





Oito pessoas foram baleadas durante um evento do Dia de Martin Luther King, na Florida nos EUA, um dos feridos está em estado grave.

O tiroteio ocorreu no Ilous Ellis Park às 17h20 (hora local) durante um espetáculo de música que o escritório do xerife disse ter a presença de mais de 1.000 pessoas.

“Várias pessoas foram baleadas, parece que, da nossa investigação inicial aqui no local, houve algum tipo de desacordo entre as duas partes e, infelizmente, eles escolheram resolver isso com armas ”, disse o subchefe do condado de St. Lucie, Brian Hester.

O Gabinete do Xerife do Condado de St. Lucie confirmou na segunda-feira que todas as vítimas do tiroteio no início da noite em Fort Pierce eram adultos, informou a WPBF-TV.

A polícia acrescentou que quatro pessoas, incluindo uma criança, sofreram ferimentos não fatais.

“Foi um caos em massa, como podem imaginar, quando os tiros foram disparados”, disse Hester. “Havia mais de 1.000 pessoas aqui no evento e, quando os tiros começaram, as pessoas começaram a correr em todas as direções.”

🇺🇲 Eight people, including a child, were injured in a shooting at a Martin Luther King Day event in Florida, local media reported.



Previously, the shooting began due to a conflict between those present. One of the victims is in critical condition. pic.twitter.com/Y3T1sMNqnm — marina alikantes (@Marianna9110) January 17, 2023

Martin Luther King Jr Day é um feriado federal nos Estados Unidos que ocorre na terceira segunda-feira de janeiro. Ele homenageia a vida e o legado do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.