Taguspark recebe Passado-Presente da fotojornalista Patrícia de Melo Moreira

A fotojornalista Patrícia de Melo Moreira apresenta a sua primeira exposição de fotografia a título individual em Portugal, “Passado-Presente”, e vai estar em exposição no Núcleo Central do Taguspark, de 19 de janeiro a 18 de fevereiro. A entrada é gratuita.

A exposição retrata o percurso feito pela fotojornalista, de 2010 até ao presente, enquanto correspondente da Agence France Presse em Portugal, tem curadoria de Mário Cruz e é apresentada em parceria com a CC11 e Narrativa.

Para Patrícia, o facto de Portugal não estar nas notícias da atualidade mundial permite-lhe focar-se em histórias com mais profundidade e que são menos mediáticas. Muitas, acabam por revelar um presente menos visível, não deixando de mostrar tradições e o legado histórico do país.

O curador da exposição Passado-Presente, Mário Cruz, acredita que “as 31 fotografias nesta exposição ultrapassam a sua utilidade e função noticiosa na medida em que perduram no tempo, tendo, por isso, uma leitura intemporal e desprendida de acontecimentos noticiosos. Um dos desafios maiores que a fotografia enfrenta é o de permanecer na memória e dessa forma ser parte da história. Aqui, Patrícia de Melo Moreira dá o seu contributo através de fotografia cuidada, atenta e distinta”.

Com entrada gratuita, a exposição insere-se na programação do MAU – Mudei de Arte Urbana, e pretende promover o pensamento crítico e contribuir para o bem-estar de quem visita e trabalha na Cidade no Conhecimento.