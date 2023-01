17 de janeiro 2023 às 18:13

Mulher tinha 12 espécies ameaçadas de extinção em casa

"No seguimento de uma denúncia sobre detenção de várias espécies listadas na CITES em cativeiro, os elementos do NPA deslocaram-se ao local e constataram que, no interior de uma habitação, se encontravam 12 espécies de animais, nomeadamente aves exóticas", diz a GNR, em comunicado.