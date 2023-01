AR abre processo de averiguações sobre Hugo Pires

Em atualização

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados na Assembleia da República decidiu abrir um processo de averiguações sobre o registo de interesses de Hugo Pires, na sequência da notícia do Nascer do SOL que dava conta que o ex-deputado socialista e agora secretário de Estado do Ambiente tinha vendido em 2021 o seu ateliê de arquitetura e reabilitação urbana – a CRIAT – a uma empresa agrícola detida por duas irmãs que também são sócias e irmãs dos dois acionistas principais do grupo Semural – de tratamento de lixo e resíduos.

No mesmo mês em que deixou de ser co-CEO da CRIAT – em fevereiro de 2021, segundo a sua própria declaração no site da Assembleia da República –, Hugo Pires foi o relator de um parecer na Assembleia da República sobre resíduos urbanos, no âmbito da Comissão Parlamentar do Ambiente.

A CRIAT – Arquitetura & Reabilitação Urbana foi vendida em 2021 à Penedo do Frade, detida pelas irmãs Lucinda Isabel Guimarães Gomes Marques e Adelaide Sofia Guimarães Gomes Marques. Esta sociedade agrícola cultivou vários hectares de vinha num aterro sanitário do grupo Semural, Waste & Energy SA, cuja atividade principal, é o tratamento de lixo e resíduos, incluindo a importação de lixo radioativo. As duas irmãs são também acionistas deste grupo empresarial que esteve ainda envolvido na polémica relativa ao aterro sanitário de Sobrado, em Valongo.

Hugo Pires também não terá declarado outra das empresas de que era sócio no registo de interesses, enquanto era deputado. De acordo com o Porto Canal, em causa está uma participação social na empresa Palavras Suspensas entre 8 de fevereiro de 2021 e 23 de fevereiro de 2022, data em que foi dissolvida. O antigo deputado do PS detinha uma participação de 4.750 euros, correspondente a 95% do capital da empresa.

Hugo Pires foi vice-presidente da bancada do PS desde 2015 até 4 de janeiro de 2023, dia em que tomou posse como secretário de Estado do Ambiente.