Nowo anuncia que não vai aumentar preços dos serviços

A Nowo anunciou que “não irá efetuar um aumento de preços nos seus serviços de telecomunicações, seja para os seus clientes atuais ou para novos clientes, continuando a assumir o seu papel e compromisso em praticar os melhores preços, mesmo com um cenário de aumentos dos custos de energia”.

E garante que vai continuar “a trabalhar no sentido de suportar estes aumentos, fortalecendo a sua estratégia de manter os preços dos seus serviços de telecomunicações competitivos e que acompanhe a realidade das famílias portuguesas”.

O anúncio surge no mesmo dia em que a Vodafone Portugal anunciou que “irá atualizar o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de março de 2023, com um aumento máximo de 7,8% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato”.

Recorde-se que a Nowo está à espera de luz verde da Autoridade da Concorrência (AdC) para ser comprada pela Vodafone.