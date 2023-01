Jovem assaltada e agredida no metro de Madrid

A vítima caiu das escadas da estação de metro de Batán quando lhe foi tirado o telemóvel à força. Foi levada para o hospital com uma fratura na mão e uma contusão na cabeça.





Uma jovem de 23 anos foi hospitalizada na noite de segunda-feira, depois de ter sido agredida num assalto numa estação de metro de Madrid. O jornal espanhol El Mundo avança que o crime foi praticado por menores.

A mesma fonte acrescenta ainda que a vítima caiu das escadas da estação de metro de Batán quando lhe foi tirado o telemóvel à força. Foi levada para o hospital com uma fratura na mão e uma contusão na cabeça.

Um dos três agressores foi detido pela Polícia Municipal de Madrid minutos depois do assalto, através de informações dadas pela vítima e por testemunhas.

De acordo com as autoridades, trata-se de um jovem, entre os 11 e os 15 anos, oriundo do Magrebe.

Este caso acontece cerca de um mês depois de outra jovem, de 22 anos, ter sido vítima de um assalto semelhante na mesma estação.

Na madrugada de terça-feira, um cidadão chinês foi ali assaltado, também por vários menores.