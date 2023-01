"Ansiamos muito pelo Otamendi" diz presidente do River Plate

O jogador, campeão do mundo no Qatar, tem mais seis meses de vínculo com as águias.





O presidente do River Plate, José Brito, mostrou uma grande vontade de ter o defesa argentino Nicolás Otamendi no clube de Buenos Aires.

"Ansiamos muito pelo Otamendi. Restam-lhe seis meses de contrato com o Benfica. Vamos fazer tudo o que for possível para que vista a camisola do River Plate", garantiu Jorge Brito, em declarações à ESPN.

Acrescentou ainda que “seria um grande desejo para nós, pelo nível que tem e pelo momento que está a atravessar. Foi titular no Mundial e consagrou-se ao mais alto nível ao mais alto nível”

