Salernitana contrata treinador 48h depois de o despedir

Davide Nicola regressou ao comando do clube italiano Salernitana, 48h depois de ser despedido após a goleada que sofreu por 8-2 frente à Atalanta.

O regresso ao clube italiano foi anunciado pelo próprio técnico nas redes sociais: “Agradeço ao presidente por me ter telefonado. Foi a demonstração de que o novo futebol é um futebol de paixão, de coração e, por isso, eu quero devolver-lhe a confiança com toda a força e paixão que tenho”.

As duas partes conversaram e Danilo Iervolino reverteu a decisão de demitir o treinador.

“Pedi ao presidente com todas as minhas forças para rever o processo de rescisão, sabendo que estava a tocar no fundo da alma de uma pessoa que tem uma profunda sensibilidade para compreender e que quer construir um futebol diferente. Amo Salerno e acredito cegamente neste projeto”, acrescentou Davide Nicola.