Marc Angel substitui Eva Kaili no Parlamento Europeu

A eurodeputada Eva Kaili está prisão preventiva desde 9 de dezembro na sequência do caso “Qatargate”





O Parlamento Europeu (PE) já tem substituto para Eva Kaili na vice-presidência. O eleito foi o luxemburguês Marc Angel.

O eurodeputado candidato do grupo Socialistas e Democratas (S&D), só conseguiu 263 votos na primeira volta, ficando aquém da necessária maioria absoluta (278 votos dos 648 registados), mas foi eleito à segunda volta, onde era necessária uma maioria absoluta de 296 em 645 votos. Angel reuniu 307, Delbos-Corfield 98 e Tardino 185.

O regulamento do PE diz que em caso de substituição de um vice-presidente, o eleito ocupa a mesma ordem de preferência, no caso concreto, a quinta vice-presidência num total de 14.

A eurodeputada Eva Kaili está prisão preventiva desde 9 de dezembro na sequência do caso “Qatargate” e foi afastada da vice-presidência do Parlamento Europeu no dia 13 de dezembro.