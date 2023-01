Um homem, de 45 anos, foi atingido a tiro no pescoço, na terça-feira à noite, durante uma discussão, junto a um café no bairro de Aldoar, no Porto.

A vítima, segundo o Correio da Manhã, foi transportada em estado grave para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde está internada nos cuidados intensivos.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que tenta localizar o autor dos disparos. Em causa está o crime de tentativa de homicídio.