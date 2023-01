Juventus tem novo presidente

Gianluca Ferrero é o novo presidente da Juventus depois da saída de Andrea Agnelli, que se demitiu depois da investigação de fraude nas contas do clube.

Agnelli anunciou na assembleia de acionistas esta quarta-feira que, para além de sair da presidência da “Juve”, também vai deixar as empresas da família, Exor e Stellantis. Desta forma, irá permanecer apenas na holding da família, a Giovanni Agnelli BV.

Andrea Agnelli era presidente do clube de Turim desde 2010.

“Encerrada uma parte tão importante da minha vida, a minha vontade é seguir em frente. Por isso vou dar um passo atrás relativamente às sociedades referidas, de acordo com John Elkann, com quem mantenho uma relação sólida. Foi um pedido meu, de forma a encarar o futuro de forma livre e firme. Com a liberdade de pensamento que não teria, de outra forma", sublinhou o ex-presidente.

🎙 Agnelli: "Having closed such an important part of my life, my will is to open a new page. It was my decision to step back from listed companies, in which I participate as an adviser." — JuventusFC (@juventusfcen) January 18, 2023

🎙 Agnelli: "It was a decision taken in agreement with John Elkann with whom my relationship remains very close in sharing the group's strategic development, with Ajay Banga and Carlos Tavares." — JuventusFC (@juventusfcen) January 18, 2023