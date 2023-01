18 de janeiro 2023 às 16:27

Governo anuncia constituição do Observatório do Racismo

Ana Catarina Mendes disse que "nos próximos dias" será assinado um protocolo com uma universidade, sem especificar qual, que terá um "consórcio com vários centros de investigação e universidades, para a criação do Observatório contra o Racismo e a Xenofobia".