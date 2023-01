Sporting recusa oferta de Tottenham por Porro

O Tottenham está interessado na contratação de Pedro Porro já este mês, mas os leões não vão libertar o jogador por qualquer preço.

O jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, diz que o Sporting voltou a recusar uma proposta dos ingleses pelo lateral.

Os Spurs pretendiam pagar pela transferência com um valor Monetário e incluir um jogador que iria para o clube de Alvalade.

Romano garante que as conversações entre as duas partes vão continuar. O Sporting quer 45 milhões, o valor da cláusula, para deixar Porro rumar à Premier League, mas o Tottenham sabe que a vontade do jogador é ir para a liga inglesa.

