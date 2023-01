EUA ajudam na reparação da rede energética ucraniana

A ajuda foi anunciada pela administradora da USAID, Samantha Power, que está a participar no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, numa reunião em que também participou a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.





Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram, esta quarta-feira, que ajudou a Ucrânia na reparação do sistema elétrico da Ucrânia - alvo das tropas russas – com peças e outros suprimentos no valor total de cerca de 100 milhões de euros.

A ajuda foi anunciada pela administradora da USAID, Samantha Power, que está a participar no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, numa reunião em que também participou a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.

A agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional está a utilizar fundos para conseguir energia de reserva para os sistemas de água e aquecimento urbano ucranianos, assim como ajudar a restabelecer o fornecimento de turbinas a gás, transformadores e outros equipamentos vitais de energia.

Desde outubro que as tropas russas miram na rede elétrica da Ucrânia, numa altura em que as temperaturas continuam muito baixas.