António Costa em Bruxelas para reunião com Ursula von der Leyen

Encontro deverá abordar a possibilidade de renovação do mecanismo ibérico para limitar o preço do gás para produzir eletricidade.





O primeiro-ministro vai esta quinta-feira reunir-se com a presidente da Comissão Europeia (CE), em Bruxelas, num encontro que deverá abordar a possibilidade de renovação do mecanismo ibérico para limitar o preço do gás para produzir eletricidade.

O encontro entre António Costa e Ursula von der Leyen é descrito como uma "reunião de trabalho" e, na passada semana, uma porta-voz da CE disse que seria abordade "tudo o que seja relevante" para o bloco comunitário e o para o país.

Na quarta-feira, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a ministra espanhola com a pasta da Energia, Teresa Ribera, reuniram com a vice-presidente da Comissão e comissária para a Competição Margrethe Vestager, em Bruxelas, para discutir a extensão do mecanismo ibérico que limita o preço do gás adquirido para produzir eletricidade.

Segundo uma nota na altura divulgada pelo Ministério do Ambiente, saiu dessa reunião um sinal "positivo", com Portugal e Espanha a comprometerem-se a avançar com propostas o quanto antes.