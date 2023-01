Rapaz de 17 anos detido depois de levar arma para a escola no Alentejo

Um rapaz de 17 anos foi detido, na terça-feira, pela GNR de Santo André, Santiago do Cacém, na posse de uma arma proibida, que levou para a escola.

“No âmbito de uma denúncia por posse de arma proibida no interior de estabelecimento escolar, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local e abordaram o jovem suspeito. No decorrer da ação, observaram que o mesmo estava na posse de uma arma proibida, motivo que levou à sua detenção”, lê-se no comunicado da GNR.

Além da pistola de ar comprimido, o jovem também 14 munições.

O rapaz foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao tribunal de Santiago do Cacém.