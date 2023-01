Alec Baldwin acusado de homicídio involuntário

O ator Alec Baldwin foi acusado de homicídio involuntário, na sequência no disparo que vitimou Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme “Rust” durante as gravações em outubro de 2021.

A diretora morreu aos 42 anos, vítima de um disparo acidental, num ensaio das filmagens. Alec Baldwin disparou uma arma de adereço, mas sempre disse que não sabia que a arma estava carregada.

O realizador Joel Souza também ficou ferido no acidente, mas sem gravidade e teve alta pouco depois.