Condenados jovens que invadiram Jardim Zoológico em Marwell durante a pandemia

Jovens terão atirado um objeto a uma girafa, que ficou com o pescoço partido





Os dois jovens que, em fevereiro de 2021, invadiram o Jardim Zoológico de Marwell, perto da cidade de Winchester, Inglaterra, que na altura estava encerrado devido à pandemia de covid-19, foram esta quinta-feira condenados pela justiça britânica.

Nathan Daniels, de 21 anos, e Bradley Green, de 23, terão de cumprir 120 horas de serviço comunitário durante 12 meses, sendo que cada um deles terá ainda de pagar 750 libras (cerca de 860 euros) ao estabelecimento.

"Há quase dois anos, tiveram a ideia idiota de conduzir até ao Zoo de Marwell durante o confinamento por causa da Covid-19", disse inicialmente o juiz.

"Tu, Green, partiste uma porta nos fundos da casa da girafa. Lançaste um balde e a garrafa de desinfetante no recinto e vemos que algo atinge a girafa, no vídeo gravado por ti", relembrou o mesmo, explicando que o objeto acertou no pescoço da girafa.

Havia ainda um outro animal que tinha cortes nas pernas, descobertos na manhã seguinte.

Os jovens gravaram ainda o momento em que se aproximaram de um tigre e o pontapearam.

O vídeo foi partilhado online, tendo sido a partir daí que alguém o viu e fez queixa às autoridades.

"Muitas pessoas gostavam de vos ver na prisão por causa desta situação", afirmou o juíz, acrescentando que os animais tinham passado por uma grande situação de stress com o que se passou.