Homem sai de ambulância e morre atropelado em Nashville

Um homem morreu, na terça-feira, atropelado por um camião numa via rápida em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, na terça-feira.

Ross Comeaux foi atropelado interestadual 65, segundo a polícia de Nashville, citada pelo jornal Fresno Bee.

O acidente ocorreu após ter sofrido um acidente com o seu próprio carro, tendo embatido num rail e numa parede.

A vítima estava a receber tratamento numa ambulância, quando disse ao paramédico que se tinha esquecido de algo no carro, tendo sido atropelado ao atravessar a rua.