Joaquim Morão nega ilícitos e encontra-se disponível para colaborar com investigações

"Estou totalmente disponível para colaborar no esclarecimento de todos os factos", referiu Joaquim Morão, em declarações à agência Lusa.





O socialista e ex-autarca de Castelo Branco Joaquim Morão frisou, esta quinta-feira, que não praticou qualquer ato ilícito no âmbito da prestação de serviços de consultadoria à Câmara de Lisboa.

"Estou totalmente disponível para colaborar no esclarecimento de todos os factos", referiu Joaquim Morão, em declarações à agência Lusa.

Joaquim Morão disse estar ciente de não ter praticado "qualquer dos factos ilícitos veiculados pela comunicação social".

"Aguardo com toda a tranquilidade o normal desenvolvimento de toda a investigação, ciente de que resultará demonstrada a minha total honestidade em todas as funções e atividades a que me tenho dedicado ao longo da vida", conclui.