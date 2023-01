FMI afasta recessão mas mostra cautela quanto a 2023

As perspetivas económicas melhoraram nos últimos meses mas, apesar de se afastar uma recessão, é preciso ter cautela no que diz respeito ao ano que agora começou. Estas são as perspetivas de Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A atual situação, na sua opinião, está “um pouco melhor do que há alguns meses atrás”, mas Georgieva não está “completamente otimista”, apesar do facto de “a inflação ter melhorado e estar a ir na direção certa”.

Em Davos, a responsável explicou que esta melhoria está em parte relacionada com o avanço do potencial da China em impulsionar o crescimento mas, ainda assim, não vê nenhuma “melhoria drástica” na atual previsão de crescimento global de 2,7% para 2023.

E alertou ainda que a guerra na Ucrânia continua a ser um “risco tremendo” para a confiança, principalmente na Europa.

Apesar de não se ter mostrado “nem demasiado otimista nem demasiado pessimista”, Kristalina Georgieva, alertou para riscos como a incerteza sobre a evolução da inflação e também a rutura das cadeias de abastecimento.