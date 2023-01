Ex-ministro da Defesa nega participação em decreto que visava reverter eleições brasileiras

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa do Brasil, negou qualquer envolvimento num projeto de decreto que poderia reverter o resultado das eleições presidenciais, que deram vitória a Lula da Silva, encontrado na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

“Nunca aconteceu. Basta olhar para todos que teriam que participar. Pura especulação", afirmou o ex-ministro de Bolsonaro, citado pelo portal de notícias Metrópoles, que também foi candidato à vice-presidência em 2022 na candidatura liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Recorde-se que na semana passada as autoridades encontraram a minuta de um decreto que teria como objetivo reverter o resultado das eleições, na sequência da operação contra o ex-ministro Anderson Torres por alegada ligação aos ataques dos bolsonaristas, no dia 8 de janeiro.

O ex-responsável é suspeito de omissão, uma vez que ocupou, por alguns dias, o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal e não faz nada para impedir a invasão.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceitou, já esta semana, uma ação contra Braga Netto e o próprio Jair Bolsonaro, ex Presidente do Brasil, por alegado crime de abuso de poder económico durante as eleições presidenciais.