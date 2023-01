Centenas de papagaios-do-mar mortos dão à costa em Peniche

Centenas de papagaios-do-mar estão a dar à costa mortos ou doentes na zona de Peniche, confirmou, à agência Lusa, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

"Os papagaios do mar que têm arrojado estão bastante magros, pelo que se suspeita que os fortes temporais dos últimos dias poderão ter impedido as aves de se alimentarem normalmente", adiantou o ICNF.

Os vigilantes do ICNF têm percorrido as praias da região Oeste para recolher "todas as aves que ainda se encontram vivas e debilitadas" e efetuar o levantamento dos papagaios-do-mar mortos.