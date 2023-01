Idoso cai à água após colisão entre duas embarcações

Duas embarcações colidiram, na noite de quinta-feira, no rio Sado, fazendo com que uma se afundasse e que um dos tripulantes envolvidos, um homem, de 77 anos, caísse à água.

Em comunicado enviado às redações, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que a colisão envolveu uma embarcação de pilotos e uma embarcação de recreio, com um tripulante a bordo

"Na sequência da colisão, o tripulante da embarcação de recreio, um homem de 77 anos, caiu à água, tendo sido prontamente resgatado e transportado pela embarcação de pilotos para o cais dos pilotos do porto de Setúbal. A vítima foi assistida no local por elementos do INEM e, por se encontrar bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica, abandonou o local pelos seus próprios meios", diz a nota.

Não foi detetado "nenhum foco de poluição na água" provocado pela embarcação que afundou.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 21h00.