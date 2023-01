Seleção nacional defronta Suécia no domingo, no terceiro e derradeiro encontro antes dos quartos de final.





A seleção portuguesa de andebol venceu, esta sexta-feira, Cabo Verde por 35-23, no segundo jogo no Grupo II da Ronda Principal do Campeonato do Mundo, em Gotemburgo.

— Federação de Andebol de Portugal (@AndebolPortugal) January 20, 2023

No domingo, Portugal defrontará a Suécia no terceiro e derradeiro encontro na Ronda Principal.