Militar da GNR morre em despiste de motociclo em Grândola

Um militar da GNR morreu, esta sexta-feira, na sequência do despiste do motociclo que conduzia, fora de serviço, no Itinerário Complementar 1 (IC1) em Grândola.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse que o alerta foi dado às 18h37, com o óbito do homem a ser declarado no local.

O acidente ocorreu no IC1, perto do Centro de Saúde de Grândola, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram para o local os bombeiros de Grândola, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com 10 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a VMER.